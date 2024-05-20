Предал присягу и перешел на сторону РФ: за госизмену будут судить старшего госинспектора «Укртрансбезопасности» из Луганщины

Обвиняемый в госизмене старший госинспектор «Укртрансбезопасности» из Луганщины. Фото: Луганская областная прокуратура

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении правоохранителя по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной прокуратуры.

Старший государственный инспектор отдела предоставления административных услуг в Луганской области Восточного межрегионального управления «Укртрансбезопасности» после начала полномасштабного вторжения России предал присягу и перешел на сторону оккупантов.

В начале мая 2022 года он добровольно вступил в так называемую «государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВС ЛНР». Территориальное подразделение «инспекции» расположено в захваченном поселке Новоайдар. Обвиняемый прошел собеседование и присягнул на верность РФ.

Фигурант занимается патрулированием дорог, проверкой транспортных средств и документов водителей, выдает штрафы за нарушение ПДД. Сейчас его объявили в розыск.

Напомним, что СБУ задержала информатора разведки РФ, который готовил прорыв россиян на Донетчине.