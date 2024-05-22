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СБУ оголосила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який закликав до захоплення Києва та Харкова

22 травня 2024, 14:29

СБУ оголосила про підозру продюсеру Юрію Бардашу, який закликав до захоплення Києва та Харкова

СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу. Фото: СБУ СБУ повідомила про підозру продюсеру Юрію Бардашу. Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру за чотирма статтями продюсеру Юрію Бардашу, який народився в Алчевську (Луганська область). Він втік до Росії і закликав захопити Київ та Харків. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У відомстві уточнили, що на початку повномасштабного вторгнення Бардаш виїхав до Росії, де розпочав широку інформаційну кампанію на підтримку російських окупантів. Відомо, що він регулярно публікує антиукраїнські повідомлення на сторінках власного Telegram-каналу з загальною аудиторією майже 50 тисяч користувачів.

«Крім того, фігурант закликає до захоплення Києва та Харкова. Бардаш регулярно вживає тези російської пропаганди в ефірах рупорів Кремля на відеохостингу YouTube. Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь агресора», — йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Бардашу про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);
▪️ чч. 1, 2 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);
▪️ ст. 436 (пропаганда війни);
▪️ ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення Бардаша до відповідальності за злочини проти України.

Раніше ми писали, що прокурори Луганської обласної прокуратури спрямували до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

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