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Армия РФ за сутки убила одного жителя Донетчины и еще четырех ранила

23 мая 2024, 08:59

Армия РФ за сутки убила одного жителя Донетчины и еще четырех ранила

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 22 мая, атаковала Донетчину. В результате ударов один человек погиб, также известно о 4 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 22 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Торецке», — написал он.

Кроме того, по словам Филашкина, еще 4 человека в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1968 человек, получили ранения — 4913. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что российские оккупанты продвинулись возле города Часов Яр Донецкой области

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