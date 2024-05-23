Армия РФ за сутки убила одного жителя Донетчины и еще четырех ранила

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 22 мая, атаковала Донетчину. В результате ударов один человек погиб, также известно о 4 пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 22 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Торецке», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 4 человека в области за сутки получили ранения.





С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1968 человек, получили ранения — 4913. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что российские оккупанты продвинулись возле города Часов Яр Донецкой области.