Армія РФ за добу вбила одного жителя Донеччини та ще чотирьох поранила

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 22 травня, атакувала Донеччину. Внаслідок ударів одна людина загинула, також відомо про 4 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 22 травня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Торецьку», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, ще 4 людини в області за добу дістали поранення.





З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1968 людей, зазнали поранень — 4913. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що російські окупанти просунулися біля міста Часів Яр Донецької області.