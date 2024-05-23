Армія РФ за добу вбила одного жителя Донеччини та ще чотирьох поранила

Окупаційна армія РФ за минулу добу, 22 травня, атакувала Донеччину. Внаслідок ударів одна людина загинула, також відомо про 4 постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
«За 22 травня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Торецьку», — написав він.
Крім того, за словами Філашкіна, ще 4 людини в області за добу дістали поранення.
З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1968 людей, зазнали поранень — 4913. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Раніше ми писали, що російські окупанти просунулися біля міста Часів Яр Донецької області.
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