Російські окупанти двічі атакували Луганщину під час роздачі хліба людям

Російські війська продовжують атакувати Луганську область. Нещодавно окупаційна армія двічі вдарила під час спроби роздачі хліба цивільному населенню. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«Мешканці прифронтових деокупованих сіл регулярно отримують продукти харчування, медикаменти, господарські товари. Попри небезпеку, представники військової адміністрації, поліція та волонтери кілька разів на тиждень привозять їм все необхідне. Як і вчора, коли росіяни двічі вдарили під час роздачі населення хліба», — зазначив він.



За словами Лисогора, обійшлося без постраждалих.



Глава регіону наголосив, що у Новолюбівці сталося 14 вибухів, відомо про влучення у раніше пошкоджені об'єкти. Також під вогонь артилерії та мінометів опинилися такі населені пункти — Невське, Макіївка, Стельмахівка та Куземівка.



Крім того, загарбники вдарили по Серебрянському лісу керованими авіаційними бомбами.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ продовжують обстрілювати село Невське Луганської області. Нещодавно два будинки в населеному пункті було зруйновано внаслідок російських обстрілів.