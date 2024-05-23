Россияне ночью пытались прорваться в Часов Яр: детали

Оккупационная армия РФ несколько месяцев пытается захватить город Часов Яр Донецкой области. Недавно россияне совершили очередную атаку на этот населенный пункт, однако Силы обороны ликвидировали и военную технику, и живую силу. Об этом передает Telegram-канал «Черный лебедь» ударная группа.



Как отмечается, в ночь на 22 мая оккупанты совершили попытку прорыва, задействовав 3 единицы бронированной техники.



«Танк шел с минным тралом, чтобы расчистить путь для хода БМП, занял огневую позицию и вел огонь прикрывая подъезд 2 БМП с десантом», — говорится в сообщении.



Россияне не имели успеха, кроме того, украинские военнослужащие уничтожили технику и живую силу штурмовой группы.



Напомним, украинские аналитики недавно писали, что войска России продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области.