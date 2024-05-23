Росіяни вночі намагалися прорватися в Часів Яр: подробиці

Окупаційна армія РФ кілька місяців намагається захопити місто Часів Яр Донецької області. Нещодавно росіяни здійснили чергову атаку на цей населений пункт, однак Сили оборони ліквідували і військову техніку, і живу силу окупантів. Про це передає Telegram-канал «Чорний лебідь» ударна група.



Як зазначається, у ніч на 22 травня окупанти здійснили спробу прориву, задіявши 3 одиниці броньованої техніки.



«Танк йшов із мінним тралом, щоб розчистити шлях для руху БМП, зайняв вогневу позицію і вів вогонь, прикриваючи під'їзд 2 БМП із десантом», — йдеться у повідомленні.



Росіяни не мали успіху, крім того, українські військовослужбовці знищили і техніку, і живу силу штурмової групи.



Нагадаємо, українські аналітики нещодавно писали, що війська Росії просунулися в місті Часів Яр Донецької області.