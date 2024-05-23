Армия РФ обстреляла спасателей, которые после первого удара тушили масштабный лесной пожар вблизи Лимана

Масштабный лесной пожар вблизи Лимана. Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области

22 мая россияне нанесли удар по Лиману Донецкой области и его окрестностям, в результате чего возник низовой пожар в лесном массиве вблизи города. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Пожар представлял угрозу жилой застройке, наблюдалось плотное задымление. Более пяти часов понадобилось спасателям, чтобы локализовать пожар хвойной подстилки на площади 12 га. Во время тушения пожара оккупанты нанесли повторный прицельный удар по спасателям, в результате чего был поврежден штабной и два оперативных автомобиля. Личный состав ГСЧС не пострадал.

Тушение пожара приостановили ​​из-за постоянных повторных обстрелов и опасности для жизни спасателей. В настоящее время угрозы распространения огня нет, проводится постоянный мониторинг ситуации.

Напомним, что утром 23 мая россияне из РСЗО «Смерч» обстреляли город Селидово Донецкой области, в результате чего повреждено административное здание промышленного предприятия.