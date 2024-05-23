Армія РФ обстріляла рятувальників, які після першого удару гасили масштабну лісову пожежу поблизу Лимана

Масштабна лісова пожежа поблизу Лимана. Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області

22 травня росіяни завдали удару по Лиману Донецької області та його околицях, внаслідок чого виникла низова пожежа в лісовому масиві поблизу міста. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Пожежа була загрозою житловій забудові, спостерігалося щільне задимлення. Понад п'ять годин знадобилося рятувальникам, щоб локалізувати пожежу хвойної підстилки на площі 12 га. Під час гасіння пожежі окупанти завдали повторного прицільного удару по рятувальниках, внаслідок чого було пошкоджено штабний та два оперативні автомобілі. Особовий склад ДСНС не постраждав.

Гасіння пожежі призупинили через постійні повторні обстріли та небезпеку для життя рятувальників. Наразі загрози розповсюдження вогню немає, проводиться постійний моніторинг ситуації.

Нагадаємо, що вранці 23 травня росіяни з РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Селидове Донецької області, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю промислового підприємства.