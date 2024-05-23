ЗАЭС снова на грани блэкаута, отключилась наружная воздушная линия — Энергоатом

Запорожская атомная электростанция, которая расположена в городе Энергодар, находится в очередной раз на грани блэкаута. Известно, что сейчас работает только одна линия питания. Об этом сообщили в пресс-службе Энергоатом.



«Сегодня, 23 мая 2024 года, в 13:31 отключилась внешняя воздушная линия ВЛ-750 кВ «Днепровская», соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Сейчас крупнейшая АЭС Европы соединена с украинской энергосистемой только линией электропередачи ВЛ-330 кВ «Запорожская ТЭС-Ферросплавная», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что в случае очередного полного блэкаута может произойти авария на станции.



«Российские оккупанты продолжают создавать чрезвычайно опасную ситуацию на Запорожской АЭС. Чтобы не допустить развития худших сценариев, станция должна как можно быстрее вернуться под контроль легитимного оператора – Энергоатома», — отметил глава Компании Петр Котин.



Напомним, с начала российской оккупации Запорожская АЭС уже пережила восемь полных блэкаутов и один частичный — с запуском аварийных дизель-генераторов и систем безопасности. Их отказ грозит развитием ядерной и радиационной аварии.



Ранее мы писали, что главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупанты используют дроны-камикадзе над ядерными реакторами Запорожской атомной электростанции.