ЗАЕС знову на межі блекауту, відключилася зовнішня повітряна лінія — Енергоатом

Запорізька атомна електростанція у місті Енергодар вкотре на межі блекауту. Відомо, що зараз працює лише одна лінія живлення. Про це повідомили у пресслужбі «Енергоатома».



«Сьогодні, 23 травня 2024 року, о 13:31 відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750 кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з Об'єднаною енергосистемою України. Наразі найбільша АЕС Європи з'єднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330 кВ «Запорізька ТЕС-Феросплавна», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що у разі чергового блекауту може трапитися аварія на станції.



«Російські окупанти продовжують створювати надзвичайно небезпечну ситуацію на Запорізькій АЕС. Щоб не допустити розвитку найгірших сценаріїв, станція має якнайшвидше повернутися під контроль легітимного оператора — "Енергоатома"», — зазначив голова компанії Петро Котін.



Нагадаємо, з початку російської окупації Запорізька АЕС вже пережила вісім повних блекаутів і один частковий із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки. Їх відмова може спричинити ядерну та радіаційну аварії.



Раніше ми писали, що головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські окупанти використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької атомної електростанції.