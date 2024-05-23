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Российские силовики спустя 10 лет задержали «казака», который пытал и убил двух людей в Луганской области

23 мая 2024, 18:45

Российские силовики спустя 10 лет задержали «казака», который пытал и убил двух людей в Луганской области

На оккупированной территории Луганской области российские полицейские раскрыли двойное убийство десятилетней давности. По версии следствия, российские военные, так называемые казаки в 2014 году остановили двоих парней на блокпосту, а затем пытали, застрелили и сожгли. Об этом пишет издание «База». 

В ноябре 2014 года, когда Максим Прокофьев и Артём Родичев проезжали блокпост неподалеку от поселка Байрачки, но были остановлены военнослужащими «Казачьей национальной гвардии». Парней вытащили из машины и закинули в подвал дома на улице 1 Мая. По версии следствия, их стал пытать 28-летний Илья Алейников из Волгодонска. 

Через некоторое время, чтобы скрыть следы пыток, Алейников застрелил Прокофьева и Родичева из автомата Калашникова. Затем закинул тела в «Фольксваген-Амарок» и отвез в ближайший лес, где облил бензином и поджег вместе с машиной. 

По данным «Базы», Алейников задержан российскими силовыми органами и содержится в ИВС оккупированного Перевальска. 22 мая возбуждено дело об убийстве двух человек.

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