Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував та вбив двох людей у Луганській області

На окупованій території Луганщини російські поліцейські розкрили подвійне вбивство десятирічної давнини. За версією слідства, російські військові, так звані козаки у 2014 році зупинили двох хлопців на блокпості, а потім катували, застрелили та спалили. Про це пише видання «Бази».



У листопаді 2014 року, коли Максим Прокоф'єв та Артем Родичів проїжджали блокпост неподалік селища Байрачки, але їх зупинили військовослужбовці «Козацької національної гвардії». Хлопців витягли з машини та зачинили у підвалі будинку на вулиці 1 Травня. За версією слідства, катував хлопців 28-річний Ілля Алейніков із Волгодонська.



Через деякий час, щоб приховати сліди тортур, Алейніков застрелив Прокоф'єва та Родичева з автомата Калашнікова. Потім закинув тіла у «Фольксваген-Амарок» і відвіз до найближчого лісу, облив бензином та підпалив разом із машиною.



За інформацією «Бази», Алейникова затримали російські силові органи, і зараз він перебуває в ІТТ окупованого Перевальська. 22 травня порушено справу про вбивство двох людей.