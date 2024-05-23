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Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував та вбив двох людей у Луганській області

23 травня 2024, 18:45

Російські силовики через 10 років затримали «козака», який катував та вбив двох людей у Луганській області

На окупованій території Луганщини російські поліцейські розкрили подвійне вбивство десятирічної давнини. За версією слідства, російські військові, так звані козаки у 2014 році зупинили двох хлопців на блокпості, а потім катували, застрелили та спалили. Про це пише видання «Бази».

 У листопаді 2014 року, коли Максим Прокоф'єв та Артем Родичів проїжджали блокпост неподалік селища Байрачки, але їх зупинили військовослужбовці «Козацької національної гвардії». Хлопців витягли з машини та зачинили у підвалі будинку на вулиці 1 Травня. За версією слідства, катував хлопців 28-річний Ілля Алейніков із Волгодонська.

 Через деякий час, щоб приховати сліди тортур, Алейніков застрелив Прокоф'єва та Родичева з автомата Калашнікова. Потім закинув тіла у «Фольксваген-Амарок» і відвіз до найближчого лісу, облив бензином та підпалив разом із машиною.

 За інформацією «Бази», Алейникова затримали російські силові органи, і зараз він перебуває в ІТТ окупованого Перевальська. 22 травня порушено справу про вбивство двох людей.

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