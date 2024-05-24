Армия РФ за прошлые сутки обстреляла Торецк: ранены два человека

За 23 мая россияне ранили 2 жителей Донецкой области – в городе Торецк. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По данным ДОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 1969 жителей Донетчины, еще – 4915 получили ранения. Общее количество жертв оккупантов в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Напомним, что утром 23 мая россияне из РСЗО «Смерч» обстреляли город Селидово Донецкой области, в результате чего повреждено административное здание промышленного предприятия.