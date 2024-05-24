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Армія РФ за минулу добу обстріляла Торецьк: поранено двох людей

24 травня 2024, 08:28

Армія РФ за минулу добу обстріляла Торецьк: поранено двох людей

За 23 травня росіяни поранили 2 мешканців Донецької області – у місті Торецьк. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За даними ДОВА, всього з початку повномасштабного вторгнення РФ загинули 1969 жителів Донеччини, ще 4915 – отримали поранення. Загальна кількість жертв окупантів на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, що вранці 23 травня росіяни з РСЗВ «Смерч» обстріляли місто Селидове Донецької області, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю промислового підприємства.

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