Шпионил за ВСУ в самых «горячих» точках Донбасса: СБУ задержала информатора российской разведки

Задержанный шпион российской разведки. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области российского информатора, который отслеживал геолокации Сил обороны Украины вблизи самых «горячих» точек восточного фронта. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Фигурант пытался выявить опорные пункты и огневые позиции подразделений ВСУ, ведущих непрерывные бои на Покровском и Краматорском направлениях. Россияне надеялись использовать эти данные для огневого поражения позиций ВСУ с использованием ракетного вооружения.

Однако СБУ заранее получила информацию о планах российских спецслужб, разоблачила и поэтапно документировала разведывательную активность фигуранта. Благодаря этому провели дополнительные мероприятия по обеспечению пунктов базирования украинских войск, а затем задержали шпиона в его собственном доме. Им оказался местный житель, дистанционно сотрудничавший с российской разведкой через свою знакомую в РФ. Для коммуникации они использовали анонимный чат в одной из социальных сетей.

Во время обысков у задержанного мужчины изъяли компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами его преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. Российский информатор находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ задержала информатора разведки РФ, который готовил прорыв россиян на Донетчине.