Готовил прорыв россиян на Донетчине: СБУ задержала информатора разведки РФ

Задержанный агент разведки РФ. Фото: СБУ

Контрразведка СБУ задержала российского информатора в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Он пытался помочь России с прорывом обороны ВСУ на Покровском направлении, которое сейчас является одной из самых «горячих точек» фронта. Мужчина передавал оккупантам геолокации огневых позиций артиллерии и укрепрайонов украинских войск.

Чтобы найти места базирования подразделений ВСУ, фигурант автостопом объезжал прифронтовые поселки, где скрыто фиксировал расположение потенциальных целей. Во время разведывательных вылазок он отчитывался российской разведке об обнаруженных пунктах возможной дислокации украинских защитников. По полученным координатам россияне планировали нанести массированные удары с использованием фугасных авиабомб и реактивной артиллерии.

Однако Служба безопасности сорвала планы РФ. Сотрудники СБУ провели меры, чтобы обезопасить пункты базирования ВСУ, а затем задержали фигуранта в его собственном доме. У информатора изъяли мобильный телефон, с которого он передавал голосовые сообщения с разведданными.

Российским информатором оказался местный житель – идеологический сторонник «русского мира». Он дистанционно поддерживал контакт с двумя знакомыми – боевиками оккупационных группировок России, воюющих на восточном фронте. Через них информация попадала в военную разведку РФ, которая планировала использовать ее для подготовки боевых операций в Донецкой области.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время он находится под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что СБУ сообщила о подозрении пропагандисту из Донецка Владимиру Аграновичу, который снимает фильмы и сериалы в поддержку РФ.