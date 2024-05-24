Шпигував за ЗСУ у «найгарячіших» точках Донбасу: СБУ затримала інформатора російської розвідки

Затриманий шпигун російської розвідки. Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині російського інформатора, який відстежував геолокації Сил оборони України поблизу «найгарячіших» точок східного фронту. Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Фігурант намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках. Росіяни сподівалися використати ці дані для вогневого ураження позицій ЗСУ з використанням ракетного озброєння.

Однак СБУ наперед отримала інформацію про плани російських спецслужб, викрила та поетапно документувала розвідувальну активність фігуранта. Завдяки цьому провели додаткові заходи щодо забезпечення пунктів базування українських військ, а згодом затримали шпигуна у його власному будинку. Ним виявився місцевий житель, який дистанційно співпрацював із російською розвідкою через свою знайому у РФ. Для комунікації вони використовували анонімний чат в одній із соціальних мереж.

Під час обшуків у затриманого чоловіка вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ) Кримінального кодексу України. Російський інформатор перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що СБУ затримала інформатора розвідки РФ, який готував прорив росіян на Донеччині.