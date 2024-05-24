«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» военным ВСУ: оккупанты их обвиняют в «покушении на убийство»

Незаконное «осужденные» оккупантами украинские военные. Фото: Генпрокуратура РФ

Российские оккупанты осудили четверых украинских военнослужащих по обвинению «в покушении на убийство двух мирных граждан в Мариуполе». Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета РФ.

«Суд» вынес «приговор» начальнику службы радиационной, химической и биологической защиты 37-го отдельного мотопехотного батальона «Запорожье» 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Олегу Колмычевскому, гранатометчику подразделения Дмитрию Добровольскому, наводчику станкового противотанкового взвода роты огневой поддержки Александру Ромашину и водителю личного состава зенитно-ракетного взвода этого батальона Владиславу Кулыку. Оккупанты «признали их виновными» в якобы «покушении на убийство двух людей, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти».

В Следкоме РФ заявили, что вместе с другими украинскими военнослужащими они якобы «обеспечивали круговое блокирование территории Мариуполя в своей зоне ответственности с применением огнестрельного оружия, препятствовали выходу мирного населения из города».

В российском следствии считают, что якобы «в один из дней обвиняемые обнаружили троих гражданских мужчин, о чем Колмычевский сообщил командиру взвода управления второй самоходной артиллерийской батареи Василий Ткачу, который приказал убить их путем расстрела». Оккупанты заявили, что Колмычевский якобы «поручил исполнить приказ Добровольскому, Ромашину и Кулыку, после чего каждый из них произвел не менее 5 прицельных выстрелов».

«В результате один из мужчин скончался на месте, а двое других смогли выжить», – сказали в Следственном комитете РФ.

Ранее оккупанты уже незаконно «осудили» Колмычевского, Добровольского, Ромашина, Кулыка и Ткачука за якобы «убийство мирного жителя».

В Генеральной прокуратуре РФ уточнили, что фейковый приговор вынес так называемый «Верховный суд ДНР».

Напомним, что в оккупированном Луганске перед «судом» предстанет гражданин Украины за якобы оказание финансовой поддержки полку «Азов».