В Луганске будут «судить» гражданина Украины, которого боевики «ЛНР» обвиняют в финансировании «Азова»

Задержание луганчанина пророссийскими боевиками. Фото: Кадр с видео

В оккупированном Луганске перед «судом» предстанет гражданин Украины за якобы оказание финансовой поддержки полку «Азов». Об этом сообщили в фейковом «Следственном комитете ЛНР».

Боевики «ЛНР» обвиняют мужчину в том, что он в период с февраля по ноябрь 2023 года якобы осуществил не менее восьми переводов денег с использованием мобильной платформы участникам «Азова».

Его задержали в Луганске при силовой поддержке Росгвардии.

Как сообщили в местном пророссийском Telegram-канале «МЛНР», оккупанты собираются «судить» 48-летнего луганчанина, который «осуществлял переводы денег через платформу Тик-Ток».

Напомним, что в Москве арестовали топ-генерала армии РФ, который руководил российскими войсками на Запорожье.