В Беларусь прибыл самолет Виктора Януковича — Гаюн

В Беларусь прилетел самолет Виктора Януковича. Фото: соцсети

Сегодня, 24 мая, в аэропорту белорусского города Гомель приземлился самолет четверного президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает мониторинговая группа «Беларускі Гаюн».



По предварительным данным, в 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).



Известно, что последний раз Янукович находился в Беларуси в начале полномасштабной войны, в марте 2022 года.



Кроме того, в Беларусь прилетел новый министр обороны РФ Андрей Белоусов.



Отметим, 23 мая Владимир Путин прибыл в Беларусь с официальным визитом. Переговоры Путина и Лукашенко пройдут 24 мая во Дворце Независимости. Стороны обсудят «состояние и перспективы развития всего комплекса белорусско-российских отношений, продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов, укрепление безопасности, взаимодействие в гуманитарной сфере».



Напомним, Виктор Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. 22 февраля 2014 года он дал последнее интервью в Украине, пообещав не уезжать из страны, после чего сразу скрылся.

В феврале 2022 года ДБР сообщило о новом подозрении Януковичу – из-за подстрекательства военнослужащих к дезертирству.