До Білорусі прибув літак Віктора Януковича — Гаюн

До Білорусі прибув літак Віктора Януковича. Фото: соцмережі

Сьогодні, 24 травня, в аеропорту білоруського міста Гомель приземлився літак четверного президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».



Зокрема йдеться про те, що о 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).



Відомо, що востаннє Янукович перебував у Білорусі на початку повномасштабної війни – у березні 2022 року.



Крім того, до Білорусі прилетів новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов.



Зазначимо, 23 травня Володимир Путін прибув до Білорусі з офіційним візитом. Переговори Путіна та Лукашенка відбудуться 24 травня у Палаці Незалежності. Сторони обговорять «стан та перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин, просування спільних торговельно-економічних та коопераційних проєктів, зміцнення безпеки, взаємодію у гуманітарній сфері».



Нагадаємо, Віктор Янукович обіймав посаду Президента України з 2010 до 2014 року. 22 лютого 2014 року він дав останнє інтерв'ю в Україні, пообіцявши не виїжджати з країни, однак одразу втік.



У лютому 2022 року ДБР повідомило про нову підозру Януковичу — через підбурювання військовослужбовців до дезертирства.