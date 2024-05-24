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До Білорусі прибув літак Віктора Януковича — Гаюн

24 травня 2024, 14:42

До Білорусі прибув літак Віктора Януковича — Гаюн

До Білорусі прибув літак Віктора Януковича. Фото: соцмережі До Білорусі прибув літак Віктора Януковича. Фото: соцмережі

Сьогодні, 24 травня, в аеропорту білоруського міста Гомель приземлився літак четверного президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє моніторингова група «Беларускі Гаюн».

Зокрема йдеться про те, що о 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617).

Відомо, що востаннє Янукович перебував у Білорусі на початку повномасштабної війни – у березні 2022 року.

Крім того, до Білорусі прилетів новий міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

Зазначимо, 23 травня Володимир Путін прибув до Білорусі з офіційним візитом. Переговори Путіна та Лукашенка відбудуться 24 травня у Палаці Незалежності. Сторони обговорять «стан та перспективи розвитку всього комплексу білорусько-російських відносин, просування спільних торговельно-економічних та коопераційних проєктів, зміцнення безпеки, взаємодію у гуманітарній сфері».

Нагадаємо, Віктор Янукович обіймав посаду Президента України з 2010 до 2014 року. 22 лютого 2014 року він дав останнє інтерв'ю в Україні, пообіцявши не виїжджати з країни, однак одразу втік.

У лютому 2022 року ДБР повідомило про нову підозру Януковичу — через підбурювання військовослужбовців до дезертирства.

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