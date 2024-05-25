Россия ударила по Харькову: горит гипермаркет, есть жертвы

Вооруженные силы РФ нанесли удар по строительному гипермаркету в Харькове двумя управляемыми авиабомбами, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



По состоянию на 17:20 число пострадавших выросло до 24 человек.



«По обновленным данным, два человека погибли. Возник пожар на 15 тыс. квадратных метров», — написал Синегубов в Телеграм-канале.



В соцсетях обнародовано видео пожара в строймаркете «Эпицентр».





Также российские войска нанесли еще один удар по Харькову, по центральному парку, сообщил городской голова Игорь Терехов.



«Еще один удар только пришелся по Центральному парку. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов в своем Телеграм-канале.