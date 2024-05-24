Правозащитники ООН рассказали о впечатлениях после общения с жителями приграничных сел Харьковщины

По несколько дней прятались в холодных, темных подвалах, без света во время интенсивных воздушных бомбардировок, ударов беспилотников и ракет, а также артиллерийских обстрелов. Такие свидетельства дали жители приграничных сел Харьковской области, куда в середине марта вторглись российские войска.



Как сообщает Управление верховного комиссара по правам человека ООН, целые громады были искоренены и уничтожены, на сегодняшний день переселены более 10 тысяч человек.



По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, по меньшей мере 35 мирных жителей были убиты и 137 человек получили ранения в Харьковской области после того, как российские вооруженные силы начали наступление. Среди убитых или раненых в северной части региона, где боевые действия были самыми интенсивными, более половины жертв были в возрасте старше 60 лет. Это свидетельствует о непропорциональном количестве пожилых людей в приграничных и прифронтовых районах, которые во многих случаях, либо не могли, либо не желали покидать свои дома, даже в условиях быстрого ухудшения ситуации с безопасностью.



«С 10 мая наши команды из ММПЧУ опросили 90 переселенных гражданских лиц и посетили несколько мест, подвергшихся атакам. Некоторые не смогли добраться до укрытий или даже попасть в подвал. Люди рассказывали, что видели своих соседей убитыми или ранеными. Некоторые говорили, что ситуация настолько плохая, что они решили рискнуть пройти несколько километров, чтобы добраться до места эвакуации», — рассказала пресс-секретарь УВКПЧ Элизабет Тросселл на пресс-конференции.



Местные власти и волонтеры пошли на серьезный риск, чтобы помочь уязвимым людям добраться до безопасного места. 16 мая при попытке вывезти мирных жителей из села Бугаевка пострадали двое медработников, двое водителей скорой помощи и местный чиновник.



Утром 19 мая российские вооруженные формирования нанесли удар по базе отдыха в поселке Черкасская Лозовая, что под Харьковом. Менее чем через 20 минут по этому месту снова был нанесен удар, когда полиция и медицинские работники уже были на месте, чтобы оказать помощь пострадавшим. Наблюдатели ММПЧУ посетили это место и задокументировали гибель по меньшей мере шести гражданских лиц, десятки людей получили ранения.



Многие из эвакуированных из Волчанска и других районов прибыли в Харьков, который также страдает от обстрелов. В четверг, 23 мая, по Харькову были нанесены многочисленные ракетные удары, в результате которых погибли семь гражданских лиц, а еще 21 получили ранения.



В Управлении призвали Россию «неукоснительно соблюдать все нормы международного права по ведению боевых действий, и немедленно прекратить нападения на Украину».