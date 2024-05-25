Росія вдарила по Харкову: горить гіпермаркет, є жертви

Збройні сили РФ завдали удару по будівельному гіпермаркету в Харкові двома керованими авіабомбами, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Станом на 17:20 кількість постраждалих зросла до 24 осіб.



«За оновленими даними, двоє людей загинули. Виникла пожежа на 15 тис. квадратних метрів», — написав Синєгубов у Телеграм-каналі.



У соцмережах оприлюднено відео пожежі у будмаркеті «Епіцентр».





Також російські війська завдали ще одного удару по Харкову, центральному парку, повідомив міський голова Ігор Терехов.



«Ще один удар тільки припав по Центральному парку. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», — написав Терехов у своєму Телеграм-каналі.

Якби Україна мала достатньо засобів ППО та сучасної бойової авіації, такі російські удари стали б просто неможливими, заявив президент України Володимир Зеленський.



«І саме тому ми звертаємося до всіх лідерів, до всіх держав: нам потрібне значне посилення протиповітряної оборони і достатньо можливостей знищувати російських терористів. Завдання, яке потрібно виконати і можливо виконати тільки спільно зі світом. Щодня ми закликаємо світ: дайте нам ППО, врятуйте людей. Кожне неприйняте рішення про підтримку — це втрата наших людей», — заявив глава держави.