Белгород и окрестности попали под обстрелы. Есть погибшие и раненые

Последствия обстрела в Белгороде. Фото: соцсети

В России Белгород и Белгородский район попали под обстрелы вечером, 25 мая.



Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уже известно о 4 погибших и 12 пострадавших.



В частности, под атаку из РСЗО попал поселок Октябрьский.

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В результате попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Еще в 21 частном жилом домовладении выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. В одном многоквартирном доме выбиты окна в нескольких квартирах. Повреждения выявлены в нескольких торговых площадях. Также осколками посечены 23 автомобиля.

Позднее под обстрел попал Белгород. В черте города горит таунхаус и припаркованные машины на нескольких улицах, повреждены многоэтажные дома.