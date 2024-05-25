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Бєлгород та околиці потрапили під обстріли. Є загиблі та поранені

25 травня 2024, 23:28

Бєлгород та околиці потрапили під обстріли. Є загиблі та поранені

Наслідки обстрілу у Білгороді. Фото: соцмережі Наслідки обстрілу у Білгороді. Фото: соцмережі

У Росії Бєлгород та Бєлгородський район потрапили під обстріл увечері, 25 травня.

Як повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, вже відомо про 4 загиблих та 12 постраждалих.

Зокрема, під атаку з РСЗВ потрапило селище Октябрський.

Внаслідок влучення снаряда спалахнув приватний житловий будинок. Ще у 21 приватному житловому домоволодінні вибиті вікна, посічені покрівлі, фасади та огорожі. В одному багатоквартирному будинку вибиті вікна у кількох квартирах. Ушкодження виявлено у кількох торгових площах. Також осколками посічено 23 автомобілі.

Пізніше під обстріл потрапив Бєлгород. У межах міста горить таунхаус та припарковані машини на кількох вулицях, пошкоджено багатоповерхові будинки.

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