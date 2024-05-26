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На Донетчине за сутки армия РФ убила одного гражданского, есть пострадавшие

26 мая 2024, 09:13

На Донетчине за сутки армия РФ убила одного гражданского, есть пострадавшие

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 25 мая, атаковала населенные пункты Донецкой области. В результате ударов один житель погиб, также есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

«За 25 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Зализном», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.

С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1973 человека, получили ранения — 4922. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Ранее мы писали, что войска РФ 25 мая нанесли удар по Харькову ракетой типа С-300.

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