На Донетчине за сутки армия РФ убила одного гражданского, есть пострадавшие

Оккупационная армия РФ за минувшие сутки, 25 мая, атаковала населенные пункты Донецкой области. В результате ударов один житель погиб, также есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 25 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Зализном», — отметил он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 5 человек в области за сутки получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1973 человека, получили ранения — 4922. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что войска РФ 25 мая нанесли удар по Харькову ракетой типа С-300.