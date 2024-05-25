Войска РФ ударили по центру Харькова. Известно о 18 пострадавших

Российские войска сегодня, 25 мая, около 19:00 нанесли ракетный удар центру Харькова. Известно о 18 пострадавших, среди которых 13-летний мальчик.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Зафиксировано попадание по офисному зданию.
Получили повреждения также административные здания, супермаркет, магазины, жилые дома, почта, автомобили и другие гражданские объекты.
По предварительным данным, войска РФ нанесли удар по Харькову ракетой типа С-300.
А це наслідки ракетного удару по центру Харкова. Відомо про 18 постраждалих, серед яких 13-річний хлопецьhttps://t.co/vWGVNNsjTS pic.twitter.com/I8jSbxMGBy— Новини Донбасу (@novostidnua) May 25, 2024
Днем 25 мая войска РФ ударили двумя авиабомбами по строительному гипермаркету в Харькове. Уже известно о 4 погибших и 40 раненых.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях