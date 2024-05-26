На Донеччині за добу армія РФ вбила одного цивільного, є постраждалі

Окупаційна армія РФ минулої доби, 25 травня, атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула, також є постраждалі. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 25 травня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — в Залізному», — зазначив він.





Крім того, за словами Філашкіна, ще 5 людей в області за добу дістали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1973 особи, зазнали поранень — 4922. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що війська РФ 25 травня завдали удару по Харкову ракетою типу С-300.