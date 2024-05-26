Силы ПВО сбили 12 ракет и 31 дрон — Олещук

Сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты ударили по территории Украины с помощью ракет и БПЛА. В результате противовоздушной обороны сбили 43 российские цели. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.



«В ночь на 26 мая 2024 года российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА», — отметил он.





По словам Олещука, россияне атаковали Украину таким типом вооружения, в частности, 2 аэробаллистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» с самолетов МиГ-31К (пуски из воздушного пространства Тамбовской обл. — РФ.), 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Саратовская обл. - РФ.) и 31 ударный БпЛА «Shahed-131/136» (пуски - Приморско-Ахтарск, Ейск — РФ, мыс Чауда — Крым).



В результате противовоздушного боя зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, средствами РЭБ Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито:

12 крылатых ракет Х-101/Х-555;

31 ударный БпЛА «Shahed-131/136».

Воздушные цели уничтожались в Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Хмельницкой, Кировоградской, Винницкой и Черниговской областях.



Ранее мы писали, что оккупационная армия РФ за 25 мая атаковала населенные пункты Донецкой области. В результате ударов один житель погиб, также есть пострадавшие.