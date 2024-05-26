Сили ППО збили 12 ракет і 31 дрон — Олещук

Сьогодні вночі, 26 травня, російські окупанти вдарили територією України за допомогою ракет та БПЛА. В результаті протиповітряної оборони збили 43 російські цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



«У ніч на 26 травня 2024 року російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування і понад трьох десятків ударних БПЛА», — зазначив він.





За словами Олещука, росіяни атакували Україну таким типом озброєння, зокрема, 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської обл. — РФ.), 12 крилатих ракет Х-101/Х- 555 з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська обл. – РФ.) та 31 ударний БпЛА «Shahed-131/136» (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – РФ, мис Чауда – Крим).



Внаслідок протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

31 ударний БпЛА Shahed-131/136.

Повітряні цілі знищувалися у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.



Раніше ми писали, що окупаційна армія РФ за 25 травня атакувала населені пункти Донецької області. Внаслідок ударів один мешканець загинув, також є постраждалі.