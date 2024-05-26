Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

26 мая 2024, 12:59

На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

В оккупированном поселке Старомихайловка Донецкой области 60-летний мужчина пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в пос. Старомихайловка получил ранения мужчина 1964 года рождения», — написал он.

По словам Кулемзина, у пострадавшего диагностировали минно-взрывные травмы.

Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 21 мая попал под обстрел. Известно об одном погибшем, также есть повреждения. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Люди
Алексей Кулемзин
Места
Донецк

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
12:59
На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
23:15
Главное за день: Ракетный удар по Харькову. Новые жертвы в Донецкой области
15:45
Не хватает бензина и защиты — пропагандистка рассказала о ситуации в рядах оккупантов на Луганщине
09:15
«ДНР» заявила о ночном обстреле оккупированного Донецка
23:28
Главное за день: Контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Путин снова говорит о переговорах
20:10
Оккупированный Донецк попал под обстрел: ранены три человека (дополнено)
20:00
В рядах «ДНР» начались чистки, Россия сокращает зарплаты учителям на оккупированной части Херсонщины — дайджест ►
14:33
Присягнула на верность агрессору: псевдопрокурор так называемой «ЛНР» получила максимальный срок
13:32
«Верховный суд ДНР» вынес «пожизненный приговор» военным ВСУ: оккупанты их обвиняют в «покушении на убийство»
11:53
Появилось видео уничтожения батареи С-400 на оккупированной Донетчине
08:40
Российская армия потеряла за сутки более 1200 военных и 80 единиц техники
23:34
Главное за день: Россия обстреляла Харьков. Между «Л-ДНР» и РФ установили особую зону
22:06
Взрывы на Крымском полуострове: в Алуште начался пожар
18:45
Российские силовики спустя 10 лет задержали «казака», который пытал и убил двух людей в Луганской области
17:07
ВСУ ударили по позициям ПВО РФ под оккупированным Донецком: уничтожены ЗРК С-300/400
16:17
ЗАЭС снова на грани блэкаута, отключилась наружная воздушная линия — Энергоатом
15:36
В результате обстрелов Горловки один человек погиб, еще 11 пострадали
14:18
Партизаны обнаружили технику оккупантов в Евпатории — АТЕШ
13:45
На захваченном Донбассе оккупанты запретили носить форму «полицейским» в свободное от дежурства время – ЦНС
13:26
В оккупированном Мариуполе захватчики переименовали одну из улиц: жители были против
все новости
13:46
Удар по гипермаркету в Харькове: возросло количество погибших и пострадавших
13:13
РФ сбросила на Константиновку авиабомбу, а Зализное — атаковала из артиллерии: полиция
12:59
На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА
12:17
В Харькове спасатели спустя 16 часов потушили пожар в гипермаркете
11:32
В Укрэнерго рассказали, будут ли сегодня отключения света в Украине
10:51
Войска РФ оккупировали село в Донецкой области — DeepState
09:58
Силы ПВО сбили 12 ракет и 31 дрон — Олещук
09:13
На Донетчине за сутки армия РФ убила одного гражданского, есть пострадавшие
23:35
Удары по Харькову 25 мая: 5 человек погибли, 59 пострадали, еще 17 без вести пропали
23:28
Белгород и окрестности попали под обстрелы. Есть погибшие и раненые
23:15
Главное за день: Ракетный удар по Харькову. Новые жертвы в Донецкой области
21:35
Войска РФ ударили по центру Харькова. Известно о 18 пострадавших
18:40
Зеленский ответил на кремлевские нарративы о его нелегитимности: «Не волнует»
17:57
Еще один российский Су-25 сбит на Донецком направлении
17:20
Россия ударила по Харькову: горит гипермаркет, есть жертвы
17:00
Днем в Донецкой области — новые «прилеты»: погибла женщина
15:45
Не хватает бензина и защиты — пропагандистка рассказала о ситуации в рядах оккупантов на Луганщине
14:48
РФ сбросила авиабомбу по логистическому поселку Харьковской области: есть пострадавшие
13:40
В оккупированном Крыму ночью ракеты попали по центру связи армии РФ
12:05
Из-за войны в Украине 2021 ребенок считается пропавшим без вести
все новости
ВИДЕО
Последствия обстрела гипермаркета в Харькове. Фото: прокуратура Удары по Харькову 25 мая: 5 человек погибли, 59 пострадали, еще 17 без вести пропали
25 мая, 23:35
Последствия обстрела в Белгороде. Фото: соцсети Белгород и окрестности попали под обстрелы. Есть погибшие и раненые
25 мая, 23:28
Последствия удара по центру Харькова. Фото: прокуратура Войска РФ ударили по центру Харькова. Известно о 18 пострадавших
25 мая, 21:35
Россия ударила по Харькову: горит гипермаркет, есть жертвы Россия ударила по Харькову: горит гипермаркет, есть жертвы
25 мая, 17:20
Горит лес на оккупированной территории Луганщине. Фото: Артем Лысогор На оккупированной Луганщине горит лес, пожар не могут потушить
24 мая, 17:47
Появилось фото со спутника после удара по аэродрому в РФ Кущевская. Фото: Схемы Атака на аэродром «Кущевская» в Краснодарском крае РФ: опубликованы спутниковые снимки
24 мая, 16:41

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор