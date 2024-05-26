На оккупированной Донетчине пострадал мужчина при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА

В оккупированном поселке Старомихайловка Донецкой области 60-летний мужчина пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



«В результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в пос. Старомихайловка получил ранения мужчина 1964 года рождения», — написал он.



По словам Кулемзина, у пострадавшего диагностировали минно-взрывные травмы.



Ранее мы писали, что временно оккупированный Донецк 21 мая попал под обстрел. Известно об одном погибшем, также есть повреждения.