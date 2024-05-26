На окупованій Донеччині постраждав чоловік під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА

В окупованому селищі Старомихайлівка Донецької області 60-річний чоловік постраждав під час скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Олексій Кулемзін.



«Внаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з безпілотного літального апарату у селищі Старомихайлівка дістав поранення чоловік 1964 року народження», — написав він.



За словами Кулемзіна, у постраждалого діагностували мінно-вибухові травми.



Раніше ми писали, що тимчасово окупований Донецьк 21 травня потрапив під обстріл. Відомо про одного загиблого, також є пошкодження.