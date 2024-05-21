При обстреле оккупированного Донецка погиб один местный житель, есть повреждения

Временно оккупированный Донецк сегодня утром, 21 мая, попал под обстрел. Известно об одном погибшем, также есть повреждения. Об этом сообщил так называемый глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин.



По словам Кулемзина, под огонь попал Петровский район захваченного города. В одном из многоквартирных домов по ул. Добровольского погиб мужчина.



Кроме того, в результате атаки повреждены жилые дома, торговый центр, объекты инфраструктуры — выбито остекление окон, осколками посечены стены и кровли зданий, газовая труба.



Ранее мы писали, что 20 мая в оккупированной Макеевке пять гражданских пострадали из-за обстрела.