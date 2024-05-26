РФ сбросила на Константиновку авиабомбу, а Зализное — атаковала из артиллерии: полиция

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

За сутки российские оккупанты совершили 1916 обстрелов на Донецкую область. Под удар попали 10 населенных пунктов региона, в частности, на Константиновку россияне сбросили авиационную бомбу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



В результате российских атак повреждены десять гражданских объектов — 8 жилых домов и два автомобиля.



Ситуация в Донецкой области следующая:





В Зализном россияне во время артиллерийского обстрела убили человека, повреждены 4 частных дома.



Войска РФ атаковала Зоряное, в результате этого двое людей пострадали, также по одному гражданскому получили ранения — в Красногоровке, Лимане и Щербиновке.



На Константиновку захватчики сбросили управляемую авиабомбу КАБ-250, которая не разорвалась и подлежит обезвреживанию.



Ранее мы писали, что 26 мая российские оккупанты ударили по территории Украины с помощью ракет и БПЛА. В результате противовоздушной обороны сбили 43 российские цели.