РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу, а Залізне атакувала з артилерії — поліція

За добу російські окупанти 1916 разів обстріляли Донецьку область. Під удар потрапили 10 населених пунктів регіону, зокрема на Костянтинівку росіяни скинули авіаційну бомбу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Внаслідок російських атак пошкоджено десять цивільних об'єктів: 8 житлових будинків та два автомобілі.
Ситуація на Донеччині наступна:
У Залізному росіяни під час артилерійського обстрілу вбили людину, пошкоджено 4 приватні будинки.
Війська РФ атакувалИ Зоряне, внаслідок цього двоє людей постраждали, також по одному цивільному зазнали поранень у Красногорівці, Лимані та Щербинівці.
На Костянтинівку загарбники скинули керовану авіабомбу КАБ-250, яка не розірвалася та підлягає знешкодженню.
Раніше ми писали, що 26 травня російські окупанти вдарили по території України за допомогою ракет та БПЛА. Внаслідок протиповітряної оборони збили 43 російські цілі.
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