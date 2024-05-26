РФ скинула на Костянтинівку авіабомбу, а Залізне атакувала з артилерії — поліція

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

За добу російські окупанти 1916 разів обстріляли Донецьку область. Під удар потрапили 10 населених пунктів регіону, зокрема на Костянтинівку росіяни скинули авіаційну бомбу. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Внаслідок російських атак пошкоджено десять цивільних об'єктів: 8 житлових будинків та два автомобілі.



Ситуація на Донеччині наступна:





У Залізному росіяни під час артилерійського обстрілу вбили людину, пошкоджено 4 приватні будинки.



Війська РФ атакувалИ Зоряне, внаслідок цього двоє людей постраждали, також по одному цивільному зазнали поранень у Красногорівці, Лимані та Щербинівці.



На Костянтинівку загарбники скинули керовану авіабомбу КАБ-250, яка не розірвалася та підлягає знешкодженню.



Раніше ми писали, що 26 травня російські окупанти вдарили по території України за допомогою ракет та БПЛА. Внаслідок протиповітряної оборони збили 43 російські цілі.