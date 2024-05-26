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На Донетчине за сутки ликвидировали три пожара в результате атак армии РФ

26 мая 2024, 16:10

На Донетчине за сутки ликвидировали три пожара в результате атак армии РФ

В Донецкой области за сутки было 9 пожаров. Фото: ГСЧС В Донецкой области за сутки было 9 пожаров. Фото: ГСЧС

В Донецкой области за прошедшие сутки, 25 мая, спасатели ликвидировала 9 пожаров. Отметим, что 3 из них возникли в результате атак со стороны российских оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ведомстве отметили, что россияне 25 мая нанесли удар по жилому сектору поселка Ямполь Краматорского района, в результате чего возник пожар на территории частного домовладения и сухой травы на открытой территории. На месте обстрела работали спасатели 69 государственной пожарно-спасательной части, которые ликвидировали возгорание. Огнем уничтожено 1,01 га сухой травы и дрова, а также получила повреждения хозяйственная постройка.

В 

В тот же день захватчики обстреляли село Берестки Покровского района, из-за чего возник пожар сухой травы на открытой территории. Спасатели 73 государственной пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание на площади 1 га.



Кроме того, Константиновка попала под огонь российских оккупантов, произошло возгорание частного жилого дома. На место происшествия прибыли спасатели 40 государственной пожарно-спасательной части и установили, что происходит горение кровли и перекрытия дома. Спасатели ликвидировали пожар на площади 24 кв. м.



Также спасатели ликвидировали 4 пожара на открытой территории. Огнем уничтожено 4 га сухой растительности.

Ранее мы писали, что на временно оккупированной территории Луганской области, в районе поселка Станица Луганская, горит более 100 гектаров леса. Так называемые пожарники «ЛНР» никак не могут потушить возгорание. 

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