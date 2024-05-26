На Донеччині за добу ліквідували три пожежі внаслідок атак армії РФ

На Донеччині за добу сталося 9 пожеж. Фото: ДСНС

У Донецькій області минулої доби, 25 травня, рятувальники ліквідували 9 пожеж. Зазначимо, що три з них виникли в результаті атак з боку російських окупантів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві зазначили, що росіяни 25 травня завдали удару по житловому сектору селища Ямпіль Краматорського району, внаслідок чого виникла пожежа на території приватного домоволодіння та зайнялася суха трава на відкритій території. На місці обстрілу працювали рятувальники 69-ї державної пожежно-рятувальної частини, які ліквідували загоряння. Вогнем знищено 1,01 га сухої трави та дрова, а також пошкоджена господарська споруда.





Того ж дня загарбники обстріляли село Берестки Покровського району, через що спалахнула суха трава на відкритій території. Рятувальники 73-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідували загоряння на площі 1 га.





Крім того, Костянтинівка потрапила під вогонь російських окупантів, сталося займання приватного житлового будинку. На місце події прибули рятувальники 40 державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що горить покрівля та перекриття будинку. Пожежу на площі 24 кв. м ліквідували.





Також рятувальники загасили 4 пожежі на відкритій території. Вогнем знищено 4 га сухої рослинності.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій території Луганської області в районі селища Станиця Луганська горить понад 100 гектарів лісу. Так звані пожежники «ЛНР» ніяк не можуть загасити полум'я.