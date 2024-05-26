РФ производит снаряды втрое быстрее и вчетверо дешевле Америки и ЕС — Sky News

В Российской Федерации компании производят артиллерийские снаряды в три раза быстрее и в четыре раза дешевле, чем западные союзники Украины. Об этом говорится в анализе, предоставленном Sky News.



Исследование артиллерийских снарядов, проведенное компанией Bain & Company на основе общедоступной информации, показало, что российские заводы, по прогнозам, произведут или отремонтируют в этом году около 4,5 миллиона артиллерийских снарядов по сравнению с общим объемом производства около 1,3 миллиона снарядов в европейских странах и США.



Что касается стоимости, то средняя стоимость производства одного 155-миллиметрового снаряда составляет около 4000 долларов за единицу. В РФ стоимость снарядов калибра 152 мм — около 1000 долларов за единицу.



Кроме того, у украинской армии значительная нехватка боеприпасов. По предварительной информации, украинцы, которые проходят обучение в Британии, вынуждены делать вид, что стреляют из противотанковых гранатометов ракетами N-LAW.



«У нас не хватает N-LAW, и нам нужно больше», — сказал солдат с позывным «Вольт», который проводил обучение новых солдат в разведывательном батальоне 5-й бригады.



Ранее мы писали, что в 2024 году Украина смогла догнать Россию в количестве производства дронов-камикадзе, которые похожи на «Шахеды».