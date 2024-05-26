РФ виробляє снаряди втричі швидше і вчетверо дешевше за Америку та ЄС — Sky News

У Росії компанії виробляють артилерійські снаряди втричі швидше і в чотири рази дешевше, ніж західні союзники України. Про це йдеться в аналізі, наданому Sky News.



Дослідження артилерійських снарядів, проведене компанією Bain & Company на основі загальнодоступної інформації, показало, що російські заводи, за прогнозами, виготовлять або відремонтують цього року близько 4,5 мільйонів артилерійських снарядів, порівняно із загальним обсягом виробництва, близько 1,3 мільйона снарядів у європейських країнах та США.



Щодо вартості, то середня вартість виробництва одного 155-міліметрового снаряда становить близько 4000 доларів за одиницю. У РФ вартість снарядів калібру 152 мм — близько 1000 доларів за одиницю.



Крім того, українська армія має значний брак боєприпасів. За попередньою інформацією, українці, які проходять навчання у Британії, змушені вдавати, що стріляють із протитанкових гранатометів ракетами N-LAW.



«У нас не вистачає N-LAW, і нам потрібно більше», — сказав солдат із позивним «Вольт», який проводив навчання нових солдатів у розвідувальному батальйоні 5-ї бригади.



Раніше ми писали, що у 2024 році Україна змогла наздогнати Росію у кількості виробництва дронів-камікадзе, які схожі на «Шахеди».