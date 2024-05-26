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Украина должна была получить самолеты F-16 еще два года назад — американский генерал

26 мая 2024, 17:25

Украина должна была получить самолеты F-16 еще два года назад — американский генерал

Генерал США заявил, что Украина должна была получить F-16 еще в 2022 году. Фото: соцсети Генерал США заявил, что Украина должна была получить F-16 еще в 2022 году. Фото: соцсети

Генерал-лейтенант запаса Воздушных Сил США Дэвид Дептула сообщил, что нашей стране должны были передать американские истребители, когда только началась полномасштабная война, в 2022 году. Сегодня Украина должна быть готова к использованию этих самолетов. Об этом передает АрмияInform.

«Украина должна была получить F-16 еще два года назад... Но это уже в прошлом... Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас», — отметил он в интервью украинской журналистке.

По словам американского генерала, F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Также, по его мнению, в этом случае имеет значение количество.

«Чем больше F-16 и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем. Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил», — резюмировал Дэвид Дептула.

Справка

F-16 — американский многофункциональный легкий истребитель четвёртого поколения. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. В 1993 году General Dynamics продала свой авиастроительный бизнес компании Lockheed Corporation.

Ранее мы писали, что Нидерланды планируют начать передачу истребителей F-16 Украине с осени. Такой график поставок предусматривает прописанный план союзников. 

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