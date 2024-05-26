Україна мала отримати літаки F-16 ще два роки тому — генерал США

Генерал США заявив, що Україна повинна була отримати F-16 ще у 2022 році. Фото: соцмережі

Генерал-лейтенант запасу Повітряних Сил США Девід Дептула повідомив, що нашій країні мали передати американські винищувачі, коли почалася повномасштабна війна, у 2022 році. На сьогодні Україна має бути готовою до використання цих літаків. Про це повідомляє АрміяInform.



«Україна мала отримати F-16 ще два роки тому... Але це вже в минулому... Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у кількості, яку вона отримує зараз», — зазначив він в інтерв'ю українській журналістці.



За словами американського генерала, F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Також, на його думку, у цьому випадку має значення кількість.



«Чим більше F-16 і чим досконаліші версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ у майбутньому. Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати удосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення можливостей Повітряних Сил», — резюмував Девід Дептула.



Довідка



F-16 — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління. Розроблений 1974 року компанією General Dynamics. Передано в експлуатацію у 1978 році. 1993 року General Dynamics продала свій авіабудівний бізнес компанії Lockheed Corporation.



Раніше ми писали, що Нідерланди планують розпочати передачу винищувачів F-16 Україні з осені. Такий графік постачання передбачає прописаний план союзників.