Спасатели более семи часов тушили масштабный лесной пожар вблизи Щурового: он возник из-за обстрелов РФ

Масштабный лесной пожар на Лиманщине. Фото: ГСЧС в Донецкой области

26 мая спасатели тушили масштабный пожар в хвойном лесу вблизи поселка Щурово Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Спасателям понадобилось более семи часов, чтобы потушить пожар и не допустить распространение огня на населенный пункт. Огнем уничтожено 15 га лесной подстилки.

Напомним, что 22 мая армия РФ обстреляла спасателей, которые после первого удара тушили масштабный лесной пожар вблизи города Лиман Донецкой области.