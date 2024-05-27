Рятувальники понад сім годин гасили масштабну лісову пожежу поблизу Щурового: займання сталося через обстріли РФ

Масштабна лісова пожежа на Лиманщині. Фото: ДСНС у Донецькій області

26 травня рятувальники гасили масштабну пожежу у хвойному лісі поблизу селища Щурове Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій у Харківській області.

Рятувальникам знадобилося понад сім годин, щоб загасити пожежу та не допустити її поширення на населений пункт. Вогнем знищено 15 га лісової підстилки.

Нагадаємо, що 22 травня армія РФ обстріляла рятувальників, які після першого удару ліквідували масштабну лісову пожежу поблизу міста Лиман Донецької області.