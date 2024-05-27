Армия РФ атаковала Антоновку с помощью дрона, а на Пивничное скинула четыре авиабомбы

Россияне атаковали Донетчину. Фото: полиция

В течение суток российские войска обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области, в частности, Антоновку, Пивничное, Красногоровку и другие. В результате атак повреждены 33 жилых дома и хозяйственная постройка. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



Ситуация в регионе следующая:



Российские оккупанты нанесли по Антоновке удар FPV-дроном, двое людей погибли, также известно об одном пострадавшем.





Часов Яр также попал под огонь армии РФ, россияне убили одного гражданского, еще один — получил ранения. Повреждены три частных дома.



В Красногоровке пострадали двое мирных жителей — один погиб и один ранен. Также от рук захватчиков погиб житель Северска.



Кроме того, РФ скинули на Пивничное четыре управляемые авиабомбы КАБ-250 — повреждены 3 многоквартирных и 14 частных домов, а по Селидову нанесли авиаудар управляемой авиабомбой УМПБ Д-30СМ. Разрушения подверглись 11 домов.



Ранее мы писали, что 26 мая спасатели тушили масштабный пожар в хвойном лесу вблизи поселка Щурово Донецкой области.