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Армія РФ атакувала Антонівку дроном, а на Північне скинула чотири авіабомби

27 травня 2024, 11:58

Армія РФ атакувала Антонівку дроном, а на Північне скинула чотири авіабомби

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Протягом доби російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів Донецької області, зокрема Антонівку, Північне, Красногорівку та інші. Внаслідок атак пошкоджено 33 житлові будинки та господарську споруду. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Ситуація у регіоні така:

Російські окупанти завдали по Антонівці удару FPV-дроном – двоє людей загинули, також відомо про одного постраждалого.



Часів Яр також потрапив під вогонь армії РФ – росіяни вбили одного цивільного, ще одного поранили. Пошкоджено три приватні будинки.



У Красногорівці постраждали двоє мирних жителів: один загинув та один поранений. Також загарбники зарали життя жителя Сіверська.

Крім того, РФ скинули на Північне чотири керовані авіабомби КАБ-250 — пошкоджено 3 багатоквартирних і 14 приватних будинків, а по Селидовому завдали авіаудар керованою авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Руйнування зазнали 11 будинків.

Раніше ми писали, що 26 травня рятувальники гасили масштабну пожежу у хвойному лісі поблизу селища Щурове на Донеччині.

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