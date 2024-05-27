Удар по РЛС «Воронеж-М» в РФ: появились спутниковые снимки последствий

Появились спутниковые снимки последствий. Фото: Схемы

В ночь на 27 мая Главное управление разведки (ГУР МОУ) атаковало загоризонтную радиолокационную станцию «Воронеж-М» в Оренбургской области РФ. В сети появились спутниковые фото последствий удара беспилотников. Об этом передает проект Схемы.



На снимке можно увидеть, что на территории РЛС появились темные пятна, ранее их не было. Журналисты предположили, что это следы пожара в результате попадания БПЛА.





Как отмечается, разрешение фото не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.



Справка

Воронеж-М — семейство российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в том числе баллистических и крылатых ракет. Эта радиолокационная станция находится на расстоянии более 1800 км от границы с Украиной. Согласно открытым источникам, Воронеж-М является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет.



Ранее мы писали, что украинскому изданию «РБК-Украина» сообщил источник, что беспилотник поразил вражескую загоризонтную радиолокационную станцию «Воронеж-М». Сейчас уточняются последствия удара.



«Украинский беспилотник преодолел расстояние в более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе», — рассказал источник.



