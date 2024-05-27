Удар по РЛС «Воронеж-М» в РФ: з'явилися супутникові фото наслідків

З'явилися супутникові знімки наслідків. Фото: Схеми

У ніч проти 27 травня Головне управління розвідки (ГУР МОУ) атакувало загоризонтну станцію радіолокації «Воронеж-М» в Оренбурзькій області РФ. У мережі поширили супутникові фото наслідків удару безпілотників. Про це повідомляє проєкт «Схеми».



На знімку можна побачити, що на території РЛС з'явилися темні плями, раніше їх не було. Журналісти припустили, що це сліди пожежі внаслідок влучання БПЛА.





Як зазначається, дозвіл фото не дозволяє оцінити рівень можливого ураження російської станції.



Довідка



«Воронеж-М» — сімейство російських стаціонарних надгоризонтних радіолокаційних станцій великої дальності. Призначені для виявлення космічних та аеродинамічних об'єктів, у тому числі балістичних та крилатих ракет. Ця станція радіолокації розташована на відстані понад 1800 км від кордону з Україною. Згідно з відкритими джерелами, «Воронеж-М» є частиною російських стаціонарних надгоризонтних РЛС великої дальності. Ці станції призначені для виявлення космічних та аеродинамічних об'єктів, як балістичних та крилатих ракет.



Як ми раніше писали, українському виданню «РБК-Україна» повідомило джерело, що безпілотник вразив ворожу загоризонтну станцію радіо «Воронеж-М». Наразі уточнюються наслідки удару.



«Український безпілотник подолав відстань понад 1800 кілометрів до об'єкта противника, встановивши новий рекорд діапазону поразки для дронів-камікадзе», — розповіло джерело.



