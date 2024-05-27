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«Пробило легкое навылет»: в Красногоровке полицейские под жестокими обстрелами РФ спасли раненого мужчину

27 мая 2024, 15:01

«Пробило легкое навылет»: в Красногоровке полицейские под жестокими обстрелами РФ спасли раненого мужчину

Спасение тяжелораненого мужчины в Красногоровке. Фото: кадр из видео Спасение тяжелораненого мужчины в Красногоровке. Фото: кадр из видео

Во время обстрела города Красногоровка Донецкой области 45-летний мужчина получил ранение в грудь - осколок прошел недалеко от сердца и задел легкое. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области

В этот день российские войска жестоко обстреливали Красногоровку. Погибли мирные жители. Несмотря на боевые действия в городе, полицейские прибыли, чтобы спасти раненого.

Группа полиции «Белый Ангел» осмотрела пострадавшего и обнаружила сквозное ранение грудной клетки, пневмоторакс. Полицейские оказали мужчине первую медицинскую помощь, а затем эвакуировали в больницу. По дороге экипаж предупредил медиков, что везет тяжелого пациента, поэтому в больнице уже все подготовили к его приему.

Напомним, что парамедики полиции Донбасса спасли жизнь тяжелораненого мужчины в поселке Новожеланное после обстрела российской армии.

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